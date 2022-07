Aziatische hoornaar razendsnel in opkomst in Vlaanderen

WEERBE­RICHT. Heerlijk zomerweer, volgende week gaan we weer naar 30 graden

We genieten vandaag van heerlijk zomerweer dankzij een hogedrukgebied boven de Noordzee. Ook de komende dagen blijft het mooi, hoewel er in het oosten wel een buitje kan vallen. Volgende week gaan we zelfs opnieuw naar temperaturen van 30 graden of zelfs meer.

7:30