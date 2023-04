Ayari tijdens het proces van de aanslagen: "In Raqqa haat ontwikkeld die ik nooit eerder had gevoeld"

Wat beschuldigde Sofien Ayari in het Syrische Raqqa heeft ervaren en gezien, met de bombardementen van de internationale coalitie die burgerslachtoffers hebben geëist, heeft een haat doen ontstaan "die hij nooit eerder had gevoeld". Ayari, die opvallend openhartig was tijdens zijn ondervraging woensdagvoormiddag, barstte na zijn antwoorden in tranen uit.

Voorzitster Laurence Massart vroeg Ayari wat voor hem het doel was van de aanslagen in België. Ayari legde uit dat er twee fases waren gedurende zijn verblijf in Syrië. In de eerste fase, waarbij hij aan het front zat in Homs, zag hij vreselijke zaken. "Maar het was oorlog, je weet dat dat erbij hoort.”

Ayari raakte gewond in Homs en werd nadien verzorgd in het ziekenhuis in Raqqa, het bolwerk van de Islamitische Staat in Syrië. Wat hij daar zag was van een heel andere orde, legde hij uit. Hij zag hoe bombardementen van de internationale coalitie burgerslachtoffers eisten in moskeeën en op markten. Vrouwen en kinderen raakten verminkt. "Ik weet dat wat ik nu zeg tegen mij zal gebruikt worden, maar ik heb daar een haat ontwikkeld die ik nooit eerder had gevoeld. Het was als een fysieke pijn.”

Ayari zei ook dat volgens hem maar "één kant berecht" wordt en dat de verantwoordelijken voor de bombardementen ook zouden moeten terechtstaan. Op het einde zei Ayari dat hij worstelde met de vraag of zijn daden het resultaat hebben bereikt dat hij voor ogen had, omdat hij ziet dat mensen in Syrië nu niet beter af zijn. De voorzitster vroeg hem of hij het gevoel had dat hij de verkeerde weg had gekozen, waarop hij antwoordde dat het "complexer" was. "Er zijn vragen waarop ik geen antwoord heb." Nadat hij zijn microfoon had uitgezet en de voorzitster zich tot een andere beschuldigde richtte, barstte Ayari in tranen uit.

KIJK OOK. Verhoren terreurproces: beklaagden verhoord over bommen

LEES OOK: