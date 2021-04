Ayan Mohamud Yusuf werd in 'De Ideale Wereld' afgeschilderd als poetsvrouw: "Als je je fout niet rechtzet, zijn je excuses niet gemeend”

‘Schandelijk’. Het is een woord dat je niet vaak in communiqués van de Vlaamse Regering tegenkomt, maar vorige vrijdag stond het er wel degelijk in. Het was de kernachtige samenvatting van wat de excellenties dachten over een fragment uit De Ideale Wereld (Canvas) van de avond voordien. Daarin nam presentator Jan Jaap van der Wal ‘Vlaamse Veerkracht’ op de korrel, en meer bepaald de persconferentie waarin het relanceplan werd voorgesteld. Op het einde van het item is er een beeldfragment waarbij de presentator zegt dat de ‘oude machtige blanke mannen’ de vergaderzaal verlaten om plaats te maken voor een zwarte vrouw die komt poetsen. De leden van de Vlaamse regering reageerden ‘geschokt’ en stuurden prompt een persbericht de wereld in om hun ongenoegen te ventileren: “Deze vrouw, die ooit vluchtte voor het geweld in haar geboorteland, werkt al ruim vijftien jaar voor de Vlaamse overheid. Zij was medewerkster van verschillende eerste ministers en ministers-presidenten. Ook vandaag is zij op het kabinet van de Vlaamse minister-president de eerste verantwoordelijke voor alle protocollaire aangelegenheden. In die functie ontvangt en begeleidt zij binnen- en buitenlandse regeringsleiders en zelfs staatshoofden. Dat werk doet zij uitstekend en met grote nauwgezetheid. Iedereen is vol lof over haar.”