Axel (21) overleed na kroegentocht, vijf ‘dooppeters’ staan terecht voor onopzettelijke doding

Vijf studenten van 22 tot 25 jaar zijn gedagvaard voor onopzettelijke doding door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg. Axel, afkomstig uit Spa, belandde in Luik tijdens de nacht van 30 op 31 oktober 2018 in coma na deelname aan een kroegentocht als studentendoop. Artsen verklaarden hem hersendood. Axel overleed op 2 november 2018 in het ziekenhuis.

Het slachtoffer studeerde aan de Haute École de la Ville de Liège en nam deel een kroegentocht waarbij hij vergezeld werd door zijn vijf dooppeters. Zij mochten hem inzetten voor ludieke opdrachten en klusjes, maar waren ook verantwoordelijk voor zijn veiligheid. De ‘Rallye des Parrains’ (‘de Peterrally’) moest de afsluiter worden.

De drie jonge mannen en de twee jonge vrouwen sleurden Axel mee van café naar café. Hij kreeg sterkedrank te drinken die de kopers betaalden. Zoals de regels het voorschreven, dronken de ‘anciens’ zelf niet. De rugbyspeler zou in tien studentenkroegen zijn geweest. Na verloop van tijd moesten zijn peters en meters hem ondersteunen. In het laatste etablissement was de student compleet stomdronken. De alcohol buiten uitbraken lukte niet, ook niet na enkele glazen zout water. Rond 02u40 stortte Axel in.

2,3 promille

Een toxicologische expert bevestigde in de rechtszaal dat de jongeman tussen 2,2 en 2,3 promille alcohol in zijn bloed had toen de wetsdokter de vaststellingen deed. De doodsoorzaak is verstikking door braaksel dat in zijn luchtwegen terechtkwam.

Tijdens de tweede zitting van het proces vertelden de vijf studenten in detail hoe de avond verliep. Ze bevestigden dat ze het slachtoffer alcohol hebben laten drinken in het kader van zijn doop. Ze zeiden ook dat het ritueel ook periodes van rust voorziet waarin de gedoopte water kan drinken of kan overgeven.

“We hielden toezicht en controleerden zijn overmatig alcolholverbruik. We hebben hem geholpen met wandelen en hem in een veilige houding gezet toen hij viel. Zijn deelname was vrijwillig en hij wist wat de doop inhield. Hij kon hem beëindigen op eender welk moment zonder consequentie”, hebben de beklaagden verklaard.

Brutaal

De studenten stellen ook de interventie van de hulpdiensten in vraag. Volgens hen traden deze te lichtzinnig, onhandig en brutaal op tegen Axel. “Ze wisten niet hoe ze hem moesten optillen en hielden geen rekening met de ernst van zijn toestand”, hebben de beklaagden gezegd.De hulpverleners worden op 25 juni gehoord.