Avere België: “Reportage Test Aankoop over elektrische auto’s is amateuristisch”

Avere België, de federatie voor elektrische mobiliteit in België, vindt de reportage van Test Aankoop over elektrische auto’s amateuristisch en een consumentenorganisatie onwaardig: “Dit schetst een verkeerd beeld over elektrisch rijden”, klinkt het.

Test Aankoop publiceerde deze week een artikel, waarin een expert met een elektrische Polestar 2 van Oostende naar de Hoge Venen rijdt. Onderweg ondervond de expert meerdere problemen. Zo zouden laadpalen traag of niet werken, en zou het vinden van laadpalen te moeilijk zijn. In totaal deed Test Aankoop twee dagen over de rit.

Avere België vindt nu dat Test Aankoop de bal mis slaat met de test: “Het opzet van de test laat te wensen over”, zegt voorzitter Jochen De Smet. “Het begint al aan het begin van de reportage. Zo vertrok de expert met een zo goed als lege tank. Dat kwam omdat hij zijn auto oplaadde aan een gewoon stopcontact.”

“Dat gaat niet alleen heel traag, maar is ook niet de meest veilige oplossing. De expert had beter gekozen voor een thuislaadpaal. Die zorgt namelijk voor een volle batterij binnen 8 uur. Ook het laadproces wordt dan gemonitord en afgestemd op het thuisverbruik.”

Problemen laadpas

Test Aankoop merkte in de reportage ook op dat je je auto niet zomaar op elke laadpaal in België krijgt aangesloten. Een laadpas geeft namelijk maar toegang tot een bepaald aanbod van laadpalen. “De testpersoon had dat op voorhand moeten checken op zijn app”, zegt Avere België.

“Elke elektrische bestuurder krijgt bij zijn laadpas namelijk een app waarop alle geconnecteerde laadpunten staan. Niet elke laadpas werkt aan elk publiek laadpunt, maar ondertussen is de interoperabiliteit zo goed als algemeen, zodat dat dit steeds minder een issue wordt.”

Tot slot vindt Avere België ook niet dat er onmiddellijk meer publieke laadpalen moeten bijkomen: “België beschikt over 1 publiek laadpunt per 8 volledig elektrische wagens. Dat aantal is bij de hoogste in Europa. We hebben dus niet méér publieke laadpalen nodig in de eerste plaats, er moet vooral gewerkt worden aan het ondersteunen van de komst van echt milieuvriendelijke wagens.”

