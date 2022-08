Deurne Vader van vermiste Britt (16) reageert: “Haar broertje ziet enorm af van haar verdwij­ning. Die twee zijn normaal onafschei­de­lijk”

Child Focus heeft een opsporingsbericht de wereld in gestuurd voor de 16-jarige Britt Van Hees. De tiener uit Deurne zou al vermist zijn sinds 23 juni. Exacte informatie over haar verdwijning ontbreekt. Het is niet duidelijk of er een criminele oorzaak achter haar verdwijning zit. “We missen haar ongelofelijk hard”, aldus haar vader in een korte reactie.

3 augustus