Autosector vraagt vereenvoudiging voor sommige handelingen bij autokeuring

Gent Twee bussen De Lijn botsen op elkaar: 9 lichtgewon­den

11:54 In de Keizer Karelstraat in Gent zijn dinsdagochtend twee bussen van De Lijn op elkaar gebotst. Bij de aanrijding raakten 9 personen gewond, onder wie één chauffeur. De weg is in één rijrichting versperd in afwachting van de takeling van de bussen.