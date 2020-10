Automonteur neemt binnengebrachte politiecombi om alcohol te kopen in nachtwinkel

Biostatis­ti­cus Kurt Barbé: “Met dit groeipa­troon doorbreken we op 9 november de symboli­sche grens van 10.000 hospitali­sa­ties”

23 oktober Amper vijf dagen na het ingaan van een avondklok en het sluiten van de horeca, zijn er alweer nieuwe maatregelen geïntroduceerd. Omdat de cijfers ons daartoe verplichten: in totaal ligger er reeds 3.649 patiënten in de Belgische ziekenhuizen. Gisteren werden er bijna 500 nieuwe opnames in het ziekenhuis geregistreerd. En het buigpunt van het aantal hospitalisaties is voorlopig niet in zicht, zo berekende biostatisticus Kurt Barbé (VUB).