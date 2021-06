Automobilisten verbazen zich: ‘spookwerken’ op E313 netjes op tijd afgerond

Dixie Dansercoer genoot intens van expeditie, zo blijkt uit laatste posts: “Puur geluk. Alsof je onverwacht een briefje van 20 dollar in je zak vindt”

8 juni Ondanks de extreme omstandigheden genoot de maandag verongelukte poolreiziger Dixie Dansercoer (58) intens van zijn expeditie in Groenland. Dat blijkt uit zijn allerlaatste blogposts. Zaterdag vertelde hij nog hoe hij en de Canadees Sébastien Audy onverwacht konden genieten van goed weer en 123 kilometer vorderden. “Wat een prachtige dag. Een beetje alsof je onverwacht een briefje van 20 dollar in je zak vindt”, schreef hij in zijn voorlaatste verslag.