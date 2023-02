Autokeuringen willen hogere tarieven maar stuiten op njet bij minister: “Geen service, wél prijsverhoging”

Korpschef Brussel luidt alarmbel om forse stijging aantal psychiatri­sche interven­ties

"In België is het aantal politie-tussenkomsten voor psychiatrische problemen het afgelopen jaar met bijna dertig procent gestegen. 'Mijn gasten' kunnen dat niet alleen blijven trekken." Dat zegt Brussels korpschef Michel Goovaerts (59), baas van de grootste politiezone van ons land, in een interview aan Het Nieuwsblad.