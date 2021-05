Auto negeert rood licht, raakt vast tussen de slagbomen en wordt ei zo na door trein gegrepen

VIDEO VIDEO. Infrabel verspreidt schokkende beelden van trein die tegen auto crasht voor nieuwe campagne

12 juni Voor het eerst is er in ons land een trein doelbewust op een auto aan een overweg geknald. De minutieus voorbereide crashtest van spoorwegbeheerder Infrabel leverde behalve tal van wijsheden voor veiligheidsdiensten ook straffe, harde beelden op, die u er éindelijk van moeten overtuigen dat ongeoorloofd over sporen rijden of lopen levensgevaarlijk is.