Audit Vlaanderen ziet verdachte vastgoeddeal burgemeester Moorslede als belangenvermenging

MOORSLEDE Gouverneur stuurt brief over klacht tegen burgemees­ter na mogelijke belangen­ver­men­ging

In een brief aan het gemeentebestuur van Moorslede vraagt gouverneur Carl Decaluwé dat in de toekomst burgemeester Ward Vergote (Visie) de ruimte verlaat wanneer het gaat over de uitbreiding van de ambachtelijke zone en het Ruimtelijk Uitvoerings Plan (RUP) Millesteenstraat in Dadizele.

25 april