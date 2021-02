Audit toont verdachte transacties aan met subsidies voor Sihame El Kaouakibi’s vzw Let’s Go Urban

In 2019 kreeg de vzw Let’s Go Urban 1,8 miljoen euro subsidie van de stad Antwerpen. Dat geldt moet dienen voor de bouw en inrichting van het Urban Center in de stad, een ontmoetingsplaats voor kansarme jongeren van Let’s Go Urban. Het geld werd onder andere gebruikt om voor tienduizenden euro’s meubels en planten te kopen. Maar veel van die aankopen zouden nooit in het Urban Center belanden: in de plaats daarvan worden ze op andere plaatsen gezet, zoals het JJ House op een andere plek in de stad. Dat huis is eigendom van een ander bedrijf van El Kaouakibi. Zelf heeft ze het over een uitleen.