Audit toont: Belgische Kustwacht is stuurloos schip

Brugge Vliegtuig­je neerge­stort in Brugge: ervaren piloot ontsnapt aan ergste dankzij parachute. “Konden niet geloven wat er gebeurde”

Vlakbij de Torhoutsesteenweg in Sint-Andries is vrijdagmiddag een vliegtuigje neergestort op de rijbaan. De piloot kon het vliegtuig gelukkig wel ‘zacht’ doen landen met behulp van een speciale reddingparachute. De man - een zeer ervaren piloot en instructeur - bleef de hele tijd in het vliegtuigje zitten, maar ontsnapte aan het ergste. Ooggetuigen beseffen dat de crash veel erger kon aflopen. “Ik kreeg telefoon dat er een vliegtuig op mijn garagepoort was neergestort. Pas toen ik foto’s zag, besefte ik dat het geen grap was.”

