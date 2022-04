Audiofragmenten onthullen telefoongesprek van Reuzegommer met noodcentrale na fatale doop Sanda Dia: “Eén van onze mensen is flauwgevallen”

5 december 2018. 20.57 uur. De 21-jarige Reuzegommer ‘Zaadje’ zit in de wagen als er ze beslissen om Sanda Dia naar het ziekenhuis te brengen. Zaadje, de preses, belt onderweg naar de noodcentrale. Hij zegt dat Sanda is flauwgevallen maar vertelt er niet bij dat de jongeman urenlang in een ijskoude put heeft gezeten en grote hoeveelheden zoute visolie heeft gedronken. De onderzoeksredactie van VTM NIEUWS en 'Het Laatste Nieuws’ kon de volledige oproep beluisteren.

Operator 112: “Noodcentrale 112, ziekenwagen en brandweer.”

Zaadje: “Goedendag, u spreekt met … (biep).”

Zaadje: “Euh, wij hebben een euh, een doop gehad en euh, één van onze mensen die gedoopt werd, is flauwgevallen.”

Operator 112: “Ja.”

Zaadje: “En die heeft spauwneigingen te merken.”

Operator 112: “Ja.”

Zaadje: “En die is in het ziekenhuis geweest maar die is al terug, maar die heeft heel de dag in de kou en euh, ja veel vermoeidheid...”

Operator 112: “En dat is op welk adres mijnheer? We zullen daar misschien efkens mee beginnen.”

Zaadje: “Nee, we zijn nu onderweg naar het ziekenhuis in Malle.”



Operator 112: “Ah, jullie zijn zelf onderweg. Waar zitten jullie ondertussen al?”



Zaadje: “Uhm, onderweg. We zijn nu in de Zandstraat. (...)”



Operator 112: “Ik versta u ‘heel ver’ meneer.”



Zaadje: “We zijn nu zes kilometer van het ziekenhuis (...) Wij vroegen ons af.. Hij ligt nu met zijn hoofd naar boven op zijn zij.”

Operator 112: “Maar ja, als hij het gevoel heeft dat hij flauw gaat vallen, is het best om zijn benen naar boven te leggen.”

Zaadje: “Benen naar boven leggen? Hij is een beetje onder bewustzijn. Aan het slapen. Met zijn ogen wel zo af en toe open (...).”

Operator 112: “Maar het is dus best dat je benen omhoog legt. Moet hij overgeven of niet?”



Zaadje: “Euh, soms heeft hij wel zo’n neiging zo.”

Operator 112: “Zit hij vanachter?”

Zaadje: “Nee, iemand is erbij om hem te ondersteunen en om te kijken.”

Operator 112: “Probeer zijn benen omhoog te leggen. En jullie gaan zelf naar ziekenhuis rijden? Ik moet geen ziekenwagen sturen?”

Zaadje: “Nee.”

Operator 112: “Leg zijn benen omhoog, dat is zowat het enige dat je kan doen.”

Zaadje: “Oké, ça va.”

Operator 112: “Moest je stoppen en je hebt toch een ziekenwagen nodig, mag je altijd terugbellen. Goed?”

Zaadje: “Ja oké.”

Bij zijn aankomst om 21.15 uur belandt Sanda in een coma en krijgt hij een hartstilstand. Hij wordt nog gereanimeerd en overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Edegem. Maar Sanda Dia is niet meer te redden: zijn lichaamstemperatuur bedraagt 27 graden Celsius. Hij heeft een zeer hoge concentratie zout in zijn bloed. Dubbel zoveel als een dodelijke dosis. Twee dagen later, op 7 december 2018, overlijdt Sanda Dia aan de gevolgen hiervan, hij was 20 jaar oud.

