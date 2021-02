Audi-topman belooft fabriek in Vorst opvolger voor e-tron

HET DEBAT. Moet er een vaccinatie­p­as­poort (met bepaalde voordelen) komen voor EU-bur­gers?

14:17 De Europese regeringsleiders zijn het eens geraakt over de invoering van een vaccinatiepaspoort, zoals dat ook in Israël al bestaat. Over de uitwerking bestaat nog onenigheid. Volgens Oostenrijks bondskanselier Sebastian Kurz moet zo’n bewijs het opnieuw mogelijk maken om vrij te reizen tussen EU-landen. Wat denk jij? Moet er een vaccinatiepaspoort (met bepaalde voordelen) komen voor EU-burgers? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts en enkele politici ervan vinden.