Au pairs krijgen brochure met richtlijnen voor ze afreizen

Topdokter De Waele over kerstfeest­jes: “Dan hebben we kerstgolf op intensieve. Die gaan we niet opvangen”

13 november Het voorstel van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez om Kerstmis “niet op Skype” te vieren, wordt niet overal op evenveel enthousiasme onthaald. Ook niet bij topdokter Elisabeth De Waele, diensthoofd intensieve zorg in het UZ in Brussel. “Dan hebben we een kerstmisgolf op intensieve. Die gaan we niet opvangen. Dat doen we niet meer. We zijn daar gewoon niet toe in staat”, zei ze donderdagavond onomwonden in De Afspraak op Canvas.