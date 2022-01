Asymptomatische kinderen mét herstelcertificaat toch niet in quarantaine na hoogrisicocontact binnen gezin

Geert Molen­berghs vraagt preventie­ve testing in scholen: “Zoniet raakt elk kind in het lager en kleuteron­der­wijs dit semester besmet”

Kinderen zijn in deze vierde golf wél een motor van de epidemie, waarschuwt Geert Molenberghs. “De circulatie van corona in de basisscholen is dubbel zo hoog als in de Vlaamse samenleving. Sinds eind oktober krijgt het virus de vrije loop onder de nog niet geprikte min-twaalfjarigen. Als we hen niet preventief testen, zal heel het schoolsysteem deze semester besmet geraken.” Lees hier ook hoe Duitsland wél een barrière opwerpt door kinderen twee keer per week te laten likken aan een lolly-pool-pcr-test: toch al minder vervelend dan met een wisser in hun neus wroeten.

16 november