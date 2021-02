AstraZeneca zegt toch beloofde aantal doses aan EU te leveren

LIVE. Johnson & Johnson belooft eerste vaccindo­sis­sen twee maanden vroeger, AstraZene­ca zegt toch beloofde aantal doses aan EU te leveren

4:34 Vaccinproducent AstraZenecavaccin laat weten tóch het eerder beloofde aantal van 180 miljoen coronavaccindoses in april, mei en juni te kunnen leveren aan de EU. Daarmee voldoet het bedrijf naar eigen zeggen aan wat contractueel is overeengekomen met de EU. De Belgische overheid verwacht daarnaast in april de levering van 280.500 dosissen van de vaccinproducent Johnson & Johnson. Dat is twee maanden vroeger dan in eerdere leverschema’s werd gemeld. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.