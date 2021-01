"AstraZeneca wel degelijk verplicht dosissen te leveren”

Volgens de Europese Commissie is AstraZeneca wel degelijk verplicht om de dosissen van zijn coronavaccin waarover afspraken gemaakt werden te leveren. "Het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt' werkt misschien bij de buurtslager, maar niet hier", zegt commissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides. Bij AstraZeneca is te horen dat de productieproblemen zich situeren bij zijn site in Seneffe (Henegouwen), maar daar lijkt de Commissie weinig geloof aan te hechten.

Er is discussie ontstaan over de aankoopovereenkomst die de Europese Unie met het Brits-Zweedse AstraZeneca over de leveringen van coronavaccins heeft afgesloten, nadat het bedrijf vrijdag heeft aangekondigd dat het fors minder dosissen zal leveren dan overeengekomen is. Woensdagavond vindt opnieuw overleg plaats, maar na enkele verklaringen van AstraZeneca-topman Pascal Soriot rolt de Commissie alvast de hemdsmouwen op.

Vooral de uitleg dat AstraZeneca "geen contractueel engagement" heeft om een welomschreven aantal dosissen te leveren, stuit de Commissie, maar ook de EU-lidstaten tegen de borst. "Dat AstraZeneca slechts een 'best effort' zou moeten leveren, zonder garantie op succes, is niet correct en niet aanvaardbaar", zei commissaris Kyriakides tijdens een persconferentie.

Volgens de Commissie is er een prefinanciering van 336 miljoen euro uitgetrokken waarmee AstraZeneca zijn coronavaccin kon ontwikkelen. Voorwaarde was wel dat het bedrijf in voldoende productiecapaciteit voorzag en zijn vaccin meteen begon te produceren, zodat de leveringen kunnen aanvangen van zodra het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) een marktgoedkeuring verleent. Die beslissing zou aanstaande vrijdag vallen.

Echter, AstraZeneca blijkt de komende weken maar een kwart van de vooropgestelde dosissen te kunnen leveren. Ons land heeft 7,5 miljoen dosissen van AstraZeneca besteld.

Volledig scherm Europees commissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides. © EPA

Productieverlies compenseren

De Commissie roept AstraZeneca op de aankoopovereenkomst openbaar te maken, maar onthult nu al dat het bedrijf vier sites opgelijst heeft voor de productie van zijn coronavaccin voor de Europese markt: twee in het Verenigd Koninkrijk, één in België (Seneffe) en één in Duitsland. AstraZeneca zou aan de Commissie verklaard hebben dat alles terug te brengen is tot productieproblemen op de site in Seneffe, maar daar gelooft de Commissie niet veel van. In ieder geval zou AstraZeneca het productieverlies in dat geval moeten compenseren met dosissen die op de andere sites geproduceerd worden - wat in het VK dan weer tot ongerustheid leidt.

Van AstraZeneca verwacht de Commissie dat het bedrijf eindelijk duidelijkheid verschaft over de ware reden achter de aangepaste leveringen. "We beschikken over de middelen om te kunnen achterhalen wat er aan de hand is", luidt het enigszins dreigend. In samenwerking met het Belgische geneesmiddelenagentschap (FAGG) werd alvast een inspectie van de productiesite in Seneffe uitgevoerd. Het betreft meer bepaald een site van het bedrijf Novasep, dat met AstraZeneca een partnerschap is aangegaan voor de productie van zijn vaccin.

De Commissie onderzoekt ook de mogelijkheid of er vaccins die in België werden geproduceerd naar landen buiten de EU werden geëxporteerd, ten koste van de leveringen die voor de Europese markt bestemd zijn.