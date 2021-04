AstraZeneca levert bijna 260.000 vaccins in één keer, belangrijke stap voor Belgische campagne

De AstraZeneca-levering werd zaterdag al aangekondigd door Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce Vaccinatie. AstraZeneca levert altijd op woensdag aan ons land, en IT'er en ondernemer Joris Vaesen van het dashboard covid-vaccinatie.be kreeg de effectieve levering van het aantal dosissen gisteren ook bevestigd.

AstraZeneca leverde de voorbije weken fors minder van het in samenwerking met de universiteit van Oxford ontwikkelde vaccin dan oorspronkelijk beloofd. Ook de komende drie maanden zullen er veel kleinere leveringen komen dan eerst gezegd, maar die vertraging is al verrekend in de planning. In plaats van 4,6 miljoen vaccins zal België er allicht slechts een kleine 2 miljoen krijgen. Voor heel Europa gaat het om een daling van 180 miljoen dosissen naar 70 miljoen in het tweede kwartaal.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

438.000 stuks deze week

Samen met de 179.000 Pfizer-vaccins van maandag hebben we nu deze week al 438.000 vaccins ontvangen, ook dat is het hoogste aantal tot nu toe. Of daar nog Moderna-vaccins bijkomen, is op dit moment niet duidelijk aangezien die leveringen tot op het laatste moment onvoorspelbaar blijven.

In de praktijk zullen we met de 260.000 AstraZeneca-dosissen bovendien meer dan 310.000 vaccins kunnen zetten, aangezien alle vaccinatiecentra sinds kort met de zogenaamde ‘superspuitjes’ werken waarmee ze tot 20 procent meer vaccinvloeistof uit een flacon kunnen halen. De officiële leveringscijfers zijn berekend op 10 dosissen per flacon, in de praktijk vallen er vaak 12 uit te halen. De 179.000 geleverde Pfizer-dosissen zullen er zo ook bijna 210.000 worden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In totaal kreeg België tot vandaag al meer dan 2,644 miljoen vaccins geleverd. 1,8 miljoen daarvan zijn toegediend en geregistreerd. Behalve de noodstock en de nog niet geregistreerde vaccinaties is al de rest ingepland om ingezet te worden in de komende weken.

Vlaanderen alleen plant deze week 212.000 vaccinaties, volgende week 250.000 en de week daarna 260.000, kondigde minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) gisteren aan.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Minstens 1,7 miljoen vaccins in april

De komende weken blijven de vaccins uiteraard ook komen. AstraZeneca zal tijdelijk opnieuw wat lagere hoeveelheden leveren, om pas eind april opnieuw een grote bulk af te leveren. Pfizer zal volgens de huidige planning de komende vier weken wel telkens bijna 270.000 dosissen leveren. In de loop van de maand volgen ook de eerste Johnson & Johnson-vaccins, al zullen de eerste leveringen nog beperkt zijn. De hoeveelheden van Moderna zijn nog niet bekend.

In totaal verwachten we voor april nu dus op zijn minst al 1,7 miljoen dosissen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.