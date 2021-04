AstraZeneca enkel voor 56-plussers: moet ik nu langer wachten op een vaccin? En wat als ik mijn eerste prik al heb gehad? De belangrijkste vragen beantwoord

Roeselare Frieda (70) als allereer­ste Vlaming gevacci­neerd dankzij centrale reserve­lijst: “Meteen alles laten vallen toen ik sms’je kreeg”

16:22 De Roeselaarse Frieda Dewitte (70) kreeg woensdagmiddag als allereerste Vlaming die zich inschreef op de reservelijst voor een coronavaccin een prik in de arm. Zowel in Roeselare als in Deinze wordt de reservelijst uitgetest. “Ik had nooit verwacht dat ik vandaag al opgeroepen zou worden, dat is wel érg snel”, zegt Frieda.