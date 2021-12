Astmamedicijn beschermt tegen zware Covid

Donor verwekte mogelijk honderden kinderen bij gebrek aan nationale registra­tie

Een man die in het verleden spermadonor was, beweert in twee Belgische fertiliteitsklinieken tot 500 keer een spermastaal gegeven te hebben. "Ik stond er toen niet bij stil, maar het is best mogelijk dat ik meer dan honderd nakomelingen heb - een zotte gedachte", zegt hij vandaag in De Standaard.

20:03