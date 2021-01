Assita Kanko kandidaat-ondervoorzitter bij N-VA

Beke wil adoptiepro­ce­du­re bijsturen en kandidaat-ou­ders ook naar pleegzorg laten kijken

28 januari Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke erkent dat de adoptieprocedure in Vlaanderen "klantvriendelijker en transparanter" moet worden. Dat zegt de CD&V-minister in reactie op een erg kritisch rapport van de Vlaamse Ombudsdienst. Maar die bijsturingen zullen de bestaande wachtlijst niet drastisch inkorten. Daarom wil Beke kandidaat-ouders doen nadenken over de mogelijkheden van pleegzorg.