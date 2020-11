Assisenproces tegen ‘Duivelskoppel’ wordt uitgesteld door corona

Jean-Claude Lacote (54) en Hilde Van Acker (57) kwamen op 19 februari aan in ons land, nadat ze eind november vorig jaar waren opgepakt in Ivoorkust. Ze waren toen al 23 jaar op de vlucht voor het gerecht.

Moord

Van het vliegtuig gingen ze rechtstreeks naar de gevangenis. Bij hun aankomst in België kregen ze immers meteen het arrest van het Brugse hof van assisen overhandigd, waar ze in december 2011 bij verstek veroordeeld waren tot levenslange opsluiting. Dit voor de moord op de Britse zakenman Marcus Mitchell (44) op 23 mei 1996, in de duinbossen Van De Haan. Hij werd knielend afgemaakt met twee kogels in de nek. Spelende kinderen vonden zijn lichaam.

Van Acker en Lacote kwamen destijds snel in het vizier van de speurders en werden ook opgepakt. Enkele maanden later werden ze echter vrijgelaten en verdwenen ze naar het buitenland, nog voor het onderzoek naar de moord kon worden afgerond. Het slachtoffer had kort voor zijn dood ontdekt dat hij voor een fortuin was opgelicht door Lacote.

Hilde Van Acker (56) en Jean-Claude Lacote (53) in de cel in Ivoorkust.

Levenslang

De twee kregen de bijnaam ‘Duivelskoppel’ en werden in 2011 dus tot levenslang veroordeeld voor de moord. Het was een van de meest opmerkelijke assisenzaken ooit in ons land: geen beschuldigden, geen burgerlijke partij, enkel de rechters en de jury woonden het proces bij.

Ons land, Frankrijk én Zwitserland lieten hen internationaal seinen en op 18 oktober belandde Van Acker als eerste vrouw ooit op de Belgische lijst van meest gezochte criminelen. Dankzij die internationale druk werden ze amper een maand later, op 21 november, door de gendarmerie in de Ivoriaanse kuststad Abidjan uit hun bedden gelicht.

Het koppel tekende verzet aan tegen hun veroordeling, de KI verklaarde dat verzet in mei ontvankelijk: het paar krijgt dus een tweede assisenproces. Dat zou normaal in november starten. Op het nieuwe assisenproces zullen in totaal 51 getuigen worden gehoord.

Borstkanker

Van Acker heeft borstkanker en hoopt zo snel mogelijk een nieuw proces te krijgen. Ze schreeuwt haar onschuld voor de moord uit.

Volgens haar advocaat is de situatie van Van Acker stabiel. “De onderzoeken voor haar kanker zijn volop aan de gang”, stelde meester Vincke eerder. “Het is nu wachten op de resultaten. Naar omstandigheden gaat het goed met Hilde. We hopen dat het proces niet te lang meer uitblijft, maar in de huidige situatie is het ook voor ons koffiedik kijken.”

