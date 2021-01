Assisenproces stilgelegd door ziekte van echtgenote rechter

“Mogelijk geen carjacking, wél ontvoering binnen drugsmili­eu”: vier verdachten voor onderzoeks­rech­ter

12 januari In Anderlecht zijn speurders zondag op drie adressen binnengevallen, in de hoop zo duidelijkheid te krijgen over de ontvoering van zaterdag. Die eindigde zondagochtend met een belegering in Halle. Het slachtoffer beweert dat hij geen flauw benul heeft waarom hij geviseerd werd, maar de rechercheurs houden alle pistes open. De feiten zouden kaderen binnen het drugsmilieu.