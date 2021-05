Assisenproces Sofie Muylle: filmpjes die verdachte maakte, brengen familie van de kaart - Broer loopt woedend naar buiten

In het Brugse assisenhof is vandaag de tweede dag afgerond van het proces rond de moord op Sofie Muylle (27) in 2017. De beschuldigde Alexandru Caliniuc (27), die terecht staat voor de verkrachting, foltering en het ombrengen van de vrouw uit Roeselare, kwam gisteren reeds aan het woord. Veel indruk maakte hij daar niet; wat hij zei was vooral erg ongeloofwaardig. Vandaag werden beelden van de stervende vrouw getoond. De beschuldigde maakte zelf foto’s en filmpjes van het slachtoffer. “Kijk eens hoe ze eruitziet, het is verschrikkelijk”, herhaalde hij meermaals.