Assisenproces rond moord op Julie Van Espen start woensdag met samenstelling jury

Voor het Antwerpse hof van assisen wordt woensdag de volksjury samengesteld voor het proces van Steve Bakelmans (41). Hij wordt beschuldigd van de verkrachting van en de moord op Julie Van Espen, een 23-jarige studente uit Schilde. De verontwaardiging was groot toen bleek dat Bakelmans twee jaar voordien al veroordeeld was voor verkrachting, maar nog altijd vrij rond liep omdat zijn zaak maar bleef aanslepen voor het hof van beroep.

Julie Van Espen verdween op 4 mei 2019. De studente uit Schilde was thuis met de fiets vertrokken richting Antwerpen, waar ze met vriendinnen had afgesproken, maar kwam daar nooit aan. Een dag later werd haar kledij en fietsmand teruggevonden in de omgeving van het Albertkanaal in Merksem, waar haar gsm-signaal voor het laatst werd opgevangen.

Op camerabeelden in die buurt was een man te zien met haar fietsmand in zijn handen. Hij werd geïdentificeerd als Steve Bakelmans en kon op 6 mei worden gearresteerd. Diezelfde dag werd ook het lichaam van de studente uit het Albertkanaal gehaald. Bakelmans bekende dat hij Julie geslagen en gewurgd had, omdat ze zich hevig verzet had toen hij haar wilde verkrachten. Hij had haar lichaam daarna in het Albertkanaal gegooid.

Volledig scherm Steve Bakelmans en Julie Van Espen. © rv

Stille mars

Een week na haar dood stapten 15.000 deelnemers mee in een stille mars tegen seksueel geweld. De verontwaardiging was groot, want intussen was gebleken dat Bakelmans al tweemaal eerder veroordeeld was voor verkrachting. De eerste keer was in 2004, de tweede keer in 2017. Hij kreeg toen vier jaar effectieve celstraf voor de brutale verkrachting van zijn ex, maar zijn onmiddellijke aanhouding werd niet bevolen, omdat er geen indicatie was dat hij zich aan zijn straf zou proberen te onttrekken.

Volledig scherm De stille mars in Antwerpen op 12 mei 2019. © EPA

Bakelmans mocht dus op vrije voeten blijven in afwachting van een uitspraak in hoger beroep. Op het hof van beroep werd de zaak echter op de lange baan geschoven: het dossier werd door het openbaar ministerie niet als prioritair beoordeeld en er was een tekort aan magistraten waardoor de kamer die zijn zaak moest behandelen zelfs gesloten werd.

Veroordeeld

De Hoge Raad voor de Justitie stelde een onderzoek in en kwam tot de conclusie dat er inderdaad onregelmatigheden waren gebeurd. Twee maanden na de dood van Julie Van Espen werd Bakelmans in beroep alsnog veroordeeld tot vijf jaar cel en tien jaar terbeschikkingstelling voor het verkrachten van zijn ex.

Het hof van beroep paste haar interne werking intussen aan en de wetgever zorgde ervoor dat seksdelinquenten na een veroordeling in eerste aanleg ook onmiddellijk kunnen worden aangehouden als er sprake is van recidivegevaar. Daarvoor was dat enkel mogelijk bij onttrekkingsgevaar.

Volledig scherm Bloemen en kaarsen op de plaats waar Julie Van Espen werd gevonden. © Jan De Meuleneir/Photo News

Assisenproces

Volgende week start het assisenproces over de moord op Julie Van Espen. Voor de behandeling van het dossier worden zeven dagen uitgetrokken. Voorzitter Alexandra Van Kelst zal het proces in goede banen leiden. Het openbaar ministerie wordt vertegenwoordigd door advocaat-generaal Björn Backx. Advocaten Dimitri de Béco en Marlies Vercammen verdedigen Steve Bakelmans. Meester John Maes staat de nabestaanden van de overleden studente bij.

Volledig scherm Advocaat John Maes staat de nabestaanden van Julie Van Espen bij. © Photo News

Op woensdag 8 december wordt om 14 uur de volksjury samengesteld. Het eigenlijke proces begint op maandag 13 december om 9 uur. De kans bestaat dat de behandeling van de zaak achter gesloten deuren zal gebeuren. De advocaat van de nabestaanden had daar op de preliminaire zitting in november al om verzocht. Het hof zal daar op de eerste procesdag over beslissen.

