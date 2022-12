ASSISEN. Zus van Dana getuigt: “Platteeuws dochtertje (7) heeft net op school verteld dat ze geen mama heeft omdat die vermoord is”

UPDATE “Gelekte Whats­App-berichten bewijzen dat premier niet de waarheid sprak”, De Croo ontkent: “Pure stemmingma­ke­rij”

Volgens ‘Knack’ gaf het kabinet van premier Alexander De Croo (Open Vld) wel degelijk zijn akkoord over de aangepaste begroting voor 2023. Dat zou blijken uit gelekte WhatsApp-berichten tussen het kabinet van De Croo en dat van voormalig staatssecretaris Eva De Bleeker (Open Vld). Oppositiepartij N-VA wou De Croo naar het parlement vorderen, maar dat werd afgeblokt door commissievoorzitter Marie-Christine Marghem (MR). Voor Vlaams Belang en N-VA is het ontslag van de regering "onvermijdelijk”. De Croo houdt in een interview op VTM Nieuws vol dat hem niets te verwijten valt. “Pure stemmingmakerij. Dit heeft niets met de realiteit te maken”, klinkt het.

13 december