ASSISEN. Zaak-Julie Van Espen gaat vandaag echt van start: hoe zat de zaak ook weer in elkaar en wat riskeert beschuldigde Steve Bakelmans?

Elke gemeente in Vlaanderen kan regenboog­ze­bra­pad krijgen

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil in iedere gemeente of stad in Vlaanderen één regenboogzebrapad aanleggen en onderhouden, als het lokaal bestuur dat vraagt. Het AWV zal daarbij ook zelf instaan voor de kosten. Dat maakt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) bekend in antwoord op een schriftelijke vraag van Brecht Warnez (CD&V).

12 december