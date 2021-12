ASSISEN. Zaak-Julie Van Espen gaat van start: Bakelmans riskeert levenslang en zelfs nog méér

Morgen wordt in Antwerpen de jury samengesteld die later deze maand zal oordelen over Steve Bakelmans, de verkrachter en moordenaar van Julie Van Espen. Dit is alles wat u moet weten over de zaak, het proces dat er aankomt en de hoofdrolspelers.