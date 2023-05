ASSISEN. Wie was Gerdy Delannoy, de man die door Steven Marijsse de dood werd in gestampt?

“Doe je ogen dicht en probeer je even voor te stellen dat je nonkel, je broer, je zoon in vreselijke omstandigheden is doodgestampt. Jullie kunnen nog wakker worden uit deze boze droom. Voor ons is die nachtmerrie werkelijkheid geworden. Nonkel Gerdy had dit écht niet verdiend.” Op het assisenproces tegen Steven Marijsse kwam vandaag de familie van het slachtoffer aan het woord.