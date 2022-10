ASSISEN. Weduwe van dode agent getuigt: “Ik ben moe. Zo moe. Van de kinderen alle dagen op te beuren. Want met mij gaat het ook niet altijd zo goed.”

Puur gezinsgeluk, in anderhalve minuut geprojecteerde videofragmenten gevat. Een papa, een mama, een jongen, twee meisjes. Daarmee besloot Aurélie Hentiens (40), weduwe van de doodgeschoten agent Amaury Delrez, haar getuigenis. Een blik op hoe het ooit was, op hoe het had kunnen — nee moeten — zijn. En op hoe het nooit meer zal zijn. “ Amaury was een geweldige papa, hij was mijn man, mijn minnaar en mijn beste vriend.”