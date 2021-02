ASSISEN. Wat speelde er zich de laatste uren en minuten voor de dood van Andy Vandereyt af? De speurders hebben het minutieus samengesteld

Onderzoek naar vermoede­lij­ke financiële onregelma­tig­he­den bij Let's Go Urban van Sihame El Kaouakibi (Open Vld)

2 februari “Dit valt niet meer te fixen”, zeggen drie bestuursleden van de vzw Let’s Go Urban. Zij namen ontslag en er werd door de rechtbank een voorlopige bewindvoerder aangesteld nadat een forensische audit werd uitgevoerd. Daaruit blijkt dat er een gebrek is aan financiële transparantie. Let’s Go Urban is het jongerenproject dat in 2009 is opgericht door Vlaams volksvertegenwoordiger Sihame El Kaouakibi (Open Vld).