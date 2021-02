ASSISEN. Waarom vinden hof en jury 18 jaar opsluiting genoeg voor kruisboogmoordenaar?

ASSISEN. Kruisboog­moor­de­naar schuldig aan moord. Advocaat noemt zijn cliënt “een schone mens”

11 februari Hoewel Kris Vincke, advocaat van Jordy Vande Sompele, bij voorbaat had aangekondigd dat hij de kwalificatie moord niet zou betwisten, trokken de burgerlijke partijen vanochtend stevig van leer tegen zijn cliënt. Vincke nam hen daarvoor in zijn pleidooi stevig op de korrel. “Er zijn hier dingen gezegd die niet kunnen.” Na een kort beraad oordeelde de jury in de late namiddag Vande Sompele schuldig aan moord op Bjorn De Vrieze.