ASSISEN. Waarom stierf Dana pas weken nadat Pieter Platteeuw haar begon te vergiftigen? “Wellicht omdat hij microgolf gebruikte”

“Dana kon niet meer. Ze schreeuwde en krijste dat ze dood zou gaan.” Verpleegkundigen en artsen getuigden vandaag over hoe ze de stervende Dana Van Laeken binnen kregen in het AZ Groeninge in Kortrijk. Dana was al enkele weken erg ziek, maar de extreem giftige wonderbonen die haar man Pieter Platteeuw in haar yoghurt had gemengd, hadden haar nog niet gedood. Hoe is dat mogelijk? Wetsdokter Werner Jacobs denkt dat de microgolf mogelijk een rol heeft gespeeld.