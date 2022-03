ASSISEN. Verdediging van Rico: “Marktkraamster Inge heeft haar dood uitgelokt”

Marc Van Ranst: “Deltavari­ant zo goed als verdwenen”

De deltavariant van het coronavirus is zo goed als volledig uit ons land verdwenen. Dat meldt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven). Omikron is nu goed voor alle besmettingen, zo blijkt uit gegevens van het referentielaboratorium in Leuven.

15:57