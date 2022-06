ASSISEN. Verdediging snoeihard voor Guy Pardaens: “Het kan hem niets schelen wat er met Nicole gebeurd is”

“Het is niet omdat Guy Pardaens over een aantal details liegt, dat u niks van hem mag geloven. Neem enkel wat zeker is mee in uw beraad. Ik vraag u onze cliënt enkel schuldig te verklaren aan doodslag op Nicole Van Assche en aan het veroorzaken van de ontploffing. Maar spreek hem vrij van de moordpoging op zijn rivaal.” Met dat verzoek stuurde meester Anthony Mallego de jury na een hele dag de beraadslagingskamer in.