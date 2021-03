ASSISEN. Verdediging Pattyn manoeuvreert richting uitlokking

Veel bewolking en in de Hoge Venen nog sneeuw, maar komend weekend gaan we naar 16 graden

7:07 Nog even op de tanden bijten: het wordt vandaag de koudste dag van de week, met veel bevolking en hier en daar een buitje. Maar er is beterschap op komst. De komende dagen stijgt het kwik naar 14 graden en komend weekend zouden we zelfs 16 graden kunnen halen.