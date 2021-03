ASSISEN. Van Acker en Lacote krijgen 24 en 30 jaar: “Dit is opsluiten en de sleutel wegsmijten”

Ter­reurdrei­ging neemt weer toe: de 8 aanslagen in Europa waarbij vorig jaar doden en gewonden vielen

17 maart Vijf jaar geleden werd ons land zwaar getroffen door de jihad. Op 22 maart 2016 stierven er 32 onschuldigen door de terreur van de Islamitische Staat. Het kalifaat is ondertussen opgerold en de dreiging lijkt geluwd. Maar klopt dat wel? Wij doken in de cijfers en leerden dat die vorig jaar weer stegen in Europa. Hieronder een overzicht van de acht aanslagen waarbij er 13 doden en 31 gewonden vielen in 2020; een analyse van de cijfers en de daderprofielen leest u hier.