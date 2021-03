ASSISEN. Tom Pattyn schuldig aan moord

Het Laatste Nieuws nu ook de grootste digitale krant van Vlaanderen

18:25 Het Laatste Nieuws was al jaren de meest verkochte krant van Vlaanderen, maar had op het einde van vorig jaar nu ook het grootste aantal digitale abonnees. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het CIM (Centrum voor Informatie over de Media), dat voor het eerst in hun rapportering de volledig digitale abonnementen meeneemt.