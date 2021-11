ASSISEN. Tamara Nuijts schuldig aan moord op haar zoontje Ryan (6): “Duizendmaal sorry”

Vlaams Parlement: “Regering moet snel ingrijpen in busritten­pro­bleem buitenge­woon onderwijs”

Het Vlaams Parlement wil dat de Vlaamse regering snel extra inspanningen doet om de meest problematische situaties in het leerlingenvervoer van het buitengewoon onderwijs op te lossen. Dat staat in een resolutie van meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld die donderdag is goedgekeurd in de bevoegde commissies van het Vlaams Parlement. De linkse oppositiepartijen Groen, Vooruit en PVDA vrezen dat de resolutie een “lege doos” zal blijven en betreuren dat de meerderheid de maximale rittijd niet expliciet wil beperken tot 120 minuten per dag.

14:10