ASSISEN. Slachtoffer van ‘helikopterbruid’ sms'te voor vertrek naar plaats delict: “Ik stop niet tot er een dode is”

Uitbaters krijgen gelijk van Raad van State: openen vakantie­par­ken en kampeerter­rei­nen binnenkort weer de deuren?

17:46 De Raad van State heeft Recread, de grootste sectorfederatie van kampeer- en recreatiebedrijven, gelijk gegeven. De federatie was vorige maand naar de Raad van State gestapt om dezelfde voorwaarden af te dwingen als voor hotels, B&B's en individuele vakantiewoningen die wel open mogen blijven in de huidige coronapandemie. De Raad van State oordeelt nu in zijn arrest dat er wel degelijk sprake is van een schending van het gelijkheidsbeginsel.