ASSISEN. “Slachtoffer keek schutter vermoedelijk nog in de ogen”

"Een executie." Dat was de conclusie van wapendeskundige Antoon Vanden Berghe na zijn passage op de 'crime scene'. "Een schotwonde in het linkeroog: dat was het eerste wat me opviel. Er zat roet op de ingangswonde." Daarmee wist Vanden Berghe genoeg. "De kogel moet vanop zeer korte afstand afgevuurd zijn." Mitchell had ook nog een schotwonde in de linkerslaap. Toch vonden ze die dag maar één vervormde kogel terug. Hij lag op de trui van Mitchell. Twee weken later vonden speurders een tweede kogel tien centimeter diep in de grond. Het wapen werd nooit teruggevonden.