ASSISEN. Rivaal die aan de dood ontsnapte getuigt. “Het was net als in de film. Die blik in Guyke zijn ogen vergeet ik nooit meer”

In de Rio — de “de” is belangrijk in deze — leerden Jan Van Asbroeck en Nicole Van Assche elkaar kennen. Hij kwam met een vriend uit een ander Ninoofs café, dat van de supportersclub van Club Brugge, na het bekijken van een voetbalmatch. Zij zat er al een tijdje. Het klikte. “Ik nodig je uit op het verjaardagsfeestje dat ik volgende week geef voor mijn man”, zei Nicole. Die man was Guyke Pardaens, beschuldigde in deze zaak. Jan Van Asbroeck ging. “En dan is dat stilletjes begonnen”, zo getuigde hij vanochtend.