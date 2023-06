ASSISEN. Putdekselmoord. Wetsdokter: “Dit krijg je niet uitgelegd door de val van een steen”

Federale politie rolt phishing­ben­de op

De federale gerechtelijke politie (FGP) van Brussel is woensdag binnengevallen bij 37 verdachten van phishingmisdrijven. Vijfentwintig mensen werden opgepakt. Het gaat om jongvolwassenen die vermoedelijk gegevens van slachtoffers ontfutselden via smishing, dat is een manier om mensen op te lichten via een sms-bericht.