ASSISEN. Putdekselmoord. Vrouw en dochters van slachtoffer getuigen: “Paul zei me: ‘Ik ga nooit nog met Jef alleen in de stal”

N-VA en Vlaams Belang: “Ontslag Smet is terecht, nu moet ook Lahbib haar verantwoor­de­lijk­heid nemen”

Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang noemen het ontslag van Pascal Smet als staatssecretaris een terechte beslissing, maar vinden dat ook minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) haar verantwoordelijkheid moet nemen. Het is immers via haar diensten dat de veertien Iraniërs aan visa voor de Urban Summit in Brussel raakten.