ASSISEN. Putdekselmoord. Jef is veel vergeten. Zegt hij

JONGCD&V: “Zonder akkoord over belasting­her­vor­ming is Vivaldi mislukt”

Als de federale regering geen akkoord bereikt over een grote fiscale hervorming, dan kan Vivaldi zich “beter de regering van de stilstand in plaats van een hervormingsregering noemen”. Dat zegt JONGCD&V. Volgens de voorzitter van de jongerenpartij Sien Vandevelde is de regering zonder hervorming “mislukt” en is een Vivaldi II na de verkiezingen uitgesloten.