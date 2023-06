ASSISEN. Putdekselmoord. “Als Jef onder druk komt te staan, kan hij vreemd reageren”

Acid reageert in nieuwe video op aanklacht door Reuzegom­mer: “Dit is een grap, dit is absurd”

YouTuber Nathan ‘Acid’ Vandergunst (23) heeft in een nieuwe video gereageerd op het feit dat hij zich in september voor de correctionele rechtbank in Brugge moeten verantwoorden voor zijn filmpje over de zaak-Sanda Dia. Zo raakte gisteren bekend dat Vandergunst is aangeklaagd door een lid van de voormalige studentenvereniging Reuzegom. “Het lef dat deze mensen hebben om mij aan te klagen, toont echt hoe delusional (leugenachtig, red.) ze zijn”, zegt Vandergunst. “Dit is absurd.”