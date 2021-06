ASSISEN. Proces over moord op Sara Laeremans stilgelegd tot 21 juni door operatie beschuldigde

Inge Manderick, die al jaren met haar gezondheid sukkelt, was gisteravond onwel geworden en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ze wordt vandaag geopereerd en moet tot dinsdag in het ziekenhuis blijven. Daarna wordt ze naar de ziekenboeg in de gevangenis van Brugge overgebracht om te herstellen. Het openbaar ministerie ontving een medisch attest waaruit blijkt dat ze tot en met 20 juni medisch ongeschikt is.

Haar advocaat Peter Gonnissen had tijdens de middagpauze met haar gebeld en wat haar betrof kon het proces gewoon verder gaan zonder haar. Ze gaf hem een mandaat om haar te vertegenwoordigen. Gonnissen was aanvankelijk ook bereid om dat te doen, maar een telefoontje naar de stafhouder bracht daar verandering in. “Gelet op het mondeling karakter van een assisenproces vindt de stafhouder het raadzaam om de zitting uit te stellen tot ze terug aanwezig kan zijn”, stelde hij tot ieders verbazing en tot grote frustratie van de nabestaanden.

Op vakantie

Gonnissen wilde zijn cliënte dus niet meer vertegenwoordigen. De meest haalbare optie bleek om de debatten op te schorten tot 21 juni, in de hoop dat Manderick dan in staat zal zijn om het proces terug bij te wonen. “En als dat niet zo is, kunnen we misschien toch nog bekijken of er een vertegenwoordiging kan zijn”, opperde assisenvoorzitter Dirk Thys.

Alle partijen konden zich in die oplossing vinden. Ook voor de juryleden was er geen probleem. Alleen: een van de speurders die vandaag aan hun getuigenis waren begonnen, vertrekt op 21 juni op vakantie. Maar ook daar werd een mouw aan gepast: meester Gonnissen verklaarde zich bereid om zijn cliënte nog even te vertegenwoordigen, tot op het einde van hun getuigenis. Daarna wordt het proces een week geschorst.

Inge Manderick staat samen met haar ex-man Patrice Meesseman (54) en haar zoon Glenn Meesseman (29) terecht voor de moord op Sara Laeremans. Zij werd in de nacht van 21 op 22 oktober 2017 gewurgd in haar appartement aan het Brigandshof in Geel. Het slachtoffer leefde met haar ex-schoonfamilie in onmin over de verblijfsregeling van de kinderen. De beschuldigden zouden samen beslist hebben om haar te doden, zodat de kinderen definitief bij hen konden zijn.